Un giocatore di Elite | Dangerous minaccia di morte una razza aliena e viene bannato da

(Di martedì 9 ottobre 2018) I social network hanno delle regole ben precise, come quella che vieta chiaramente di pubblicare minacce violente nei confronti di chiunque, a quanto pare anche verso le razze aliene dei videogiochi.Lo sa bene Tim Wellens,belga diche si è recentemente visto sospendere in via definitiva il suo account Twitter per aver intonato un poema cheva dila spietatadei Thargoid, gli antagonisti alieni del titolo spaziale di Frontier Developments. Come riporta Eurogamer.net, Wellens si era limitato a rispondere a un tweet degli sviluppatori, che incitavano i fan a comporre dei poemi in tema.Nel poema di Wellens, anche piuttosto originale, era inclusa unanei confronti dei Thargoid, "vi ucciderò", che i sistemi automatizzati di Twitter hanno colto come una violazione del codice di condotta. Tim Wellens ha provato a contattare il ...