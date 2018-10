: • News • #Ucraina, esplode deposito munizioni - Cyber_Feed : • News • #Ucraina, esplode deposito munizioni - Gianga87 : Ucraìna, esplode una mina a Gorlovka nell'est filorusso. Morti tre bambini. 'Tgcom24'. -

Un'esplosiaone si è verificata stamane in undia 176chilometri a est di Kiev, in. La notizia è riportata dall'agenzia di stampa Reuters, che cita un comunicato del ministero della Difesa ucraino. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione della zona, dove si è recato il capo delle Forze Armate. Al momento non si hanno dettagli ulteriori e non vi sono notizie di vittime.(Di martedì 9 ottobre 2018)