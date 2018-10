U2 alla milanese | da giovedì quattro concerti kolossal al Forum

Ciclismo - Nizzolo saluta la Trek e si accasa alla Dimension Data : il milanese ‘libera’ un big per Nibali : L’arrivo di Nizzolo alla Dimension Data potrebbe determinare il passaggio di Mark Cavendish alla Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali La stagione non è ancora conclusa, ma i primi colpi di mercato per il prossimo anno sono stati già piazzati. Tra trasferimenti e rinnovi, la Dimension Data cambia pelle, ingaggiando Giacomo Nizzolo per il 2019. AFP PHOTO / Philippe LOPEZ Il corridore milanese lascia dunque la Trek-Segafredo, recando con ...