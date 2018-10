Tutti uniti per Asia Bibi libera L' appello di Renzi

Berlusconi : “5 stelle hanno Tutti i vizi del comunismo - uniti al dilettantismo e all’ignoranza. Salvini è sottomesso” : “Speravo che la Lega si accorgesse di quanto i 5 stelle fossero lontani dal pensiero liberale e moderato, una compagine con tutti i vizi del vecchio comunismo ma con in più il dilettantismo e l’ignoranza. E che capisse in fretta di come non fosse possibile mandare avanti un governo con loro”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato da Sallusti alla convention di Forza Italia a Milano. Il leader di FI ha spiegato di aver ...