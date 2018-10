Tutti in fuga da Di Maio E ora rischia la poltrona

ilgiornale

(Di martedì 9 ottobre 2018) Passano i giorni e, ora dopo ora, Luigi Diresta il solo vero frontman di un Def su cui si vanno moltiplicando dubbi e perplessità. Non ci sono, infatti, solo i timori degli euroburocrati di Bruxelles o dei mercati finanziari che, non è un mistero, con l'Italia sono mai stati teneri. Ma anche le diffidenze di buona parte del mondo produttivo del nostro Paese che stanno lentamente ma inesorabilmente facendo breccia nella Lega. Non è affatto un caso, dunque, chei protagonisti della partita del Def stiano seguendo la via della prudenza. A partire da Giuseppe Conte che sa bene quanto le previsioni avanzate nella Nota al documento di politica di bilancio rischino seriamente di far saltare l'intero banco. Ecco perché, pur prigioniero di M5s e Lega, il premier ha studiato un possibile piano B nel caso lo spread andasse fuori controllo (ieri ha chiuso a 303 dopo aver toccato quota ...