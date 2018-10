: Turchia, scomparso giornalista del Wp dopo essere entrato nel consolato saudita. Ankara ha avviato un’inchiesta - fattoquotidiano : Turchia, scomparso giornalista del Wp dopo essere entrato nel consolato saudita. Ankara ha avviato un’inchiesta - Cyber_Feed : • News • #Turchia, scomparso giornalista saudita - NotizieIN : Turchia, scomparso giornalista saudita -

Il presidente turco Erdogan ha sfidato la autorità saudite a "provare" che unsarebbedopo aver lasciato il Consolatoa Istanbul, secondo quanto riferiscono agenti di Ryad che ne avevano ipotizzato la morte per mano della. "I funzionari di Ryad non possono cavarsela dicendo che ha lasciato il consolato,perché ciò non è provato", ha detto Erdogan durante una visita a Budapest in risposta a una domanda sul mistero della scomparsa a Istanbul delJamal Khashoggi.(Di martedì 9 ottobre 2018)