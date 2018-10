Tumori nella Milano di inizio ‘800 | il più frequente all’utero

meteoweb.eu

: RT @unimib: Anche in passato ci si ammalava di #tumore. A dimostrarlo uno studio di Milano-Bicocca pubblicato su @TheLancetOncol. Presi in… - DiegoDiDonato : RT @unimib: Anche in passato ci si ammalava di #tumore. A dimostrarlo uno studio di Milano-Bicocca pubblicato su @TheLancetOncol. Presi in… - izzinews : RT @unimib: Anche in passato ci si ammalava di #tumore. A dimostrarlo uno studio di Milano-Bicocca pubblicato su @TheLancetOncol. Presi in… - unimib : Anche in passato ci si ammalava di #tumore. A dimostrarlo uno studio di Milano-Bicocca pubblicato su… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Anche nei secoli scorsi si moriva per tumore. A dimostrarlo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Oncology, dal titolo “Parish mortality registers in paleo-oncology” che per la prima volta riporta dati sulla mortalità per tumore contenuti nei registri delle parrocchie milanesi diOttocento. Le analisi delle cause di morte riportate nei registri di mortalità di tutte le parrocchie dinel periodo 1816-1822 e riferite a 29.865 soggetti deceduti nel capoluogo lombardo in quegli anni sono state condotte da Michele Augusto Riva, ricercatore di storia della medicina del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di-Bicocca, e da Sara Conti, biostatistica del centro di studio e ricerca sulla Sanità pubblica, guidato dal professor Giancarlo Cesana. Dall’analisi condotta si sono evidenziati 357, principalmente diagnosticati in soggetti di sesso femminile ...