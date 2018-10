“Tu che eri ogni ragazza” | il primo romanzo di Emanuela Cocco edito da Wojtek Edizioni

Riace - anche il M5S contro il sindaco Lucano : “Tutti devono rispettare la legge” : anche il M5S si schiera contro il sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Il sistema dell'accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell'immigrazione", ha scritto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.Continua a leggere

Manovra - Molinari (capogruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

“Tutto finto”. Choc per il il trucchetto della regina Elisabetta in pubblico. Crolla un mito : La regina Elisabetta è la protagonista del documentario di cui si parla tanto in questi giorni. HBO ha acquistato i diritti di un film in due puntate prodotto da iTV dedicato ai reali più famosi del mondo e presto sarà possibile vederlo sul piccolo schermo. Intitolato ‘Queen of the World’, il documentario si propone di raccogliere aneddoti ed episodi che sono sfuggiti ai mass media nel corso degli ultimi decenni, raccogliendo ...

“Tutto vero”. Sara Tommasi - l’ultima della showgirl spiazza i fan che stavolta possono gioire : Aveva poco più di 18 anni quando Sara Tommasi fece le valige. Lasciò Narni, nel cuore verde dell’Umbria a due passi da Terni, per Milano. L’obbiettivo era quello di studiare poi, nella città della moda e delle opportunità, la sua bellezza non è passata inosservata. Prima le passerelle poi la televisione e un’ascesa che sembrava irresistibile fino a quando la malattia e una serie di amicizie sbagliate non l’hanno trascinata in un gorgo di follia. ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Foto - “Tu sei mio complice…” : la dedica d’amore che mette tutti d’accordo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi viaggiano a gonfie vele. Il loro amore, condiviso anche sui social network, tramite video, storie su Instagram e Foto fa impazzire anche i fan.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:19:00 GMT)

J-AX/ Il singolo “Tutto tua madre” : “Grazie per l’amore che mi state dando”. Sold out le date a Milano : Rabbia e politica vanno a braccetto, nel nuovo singolo di J-AX. Lo anticipa lui raccontando il progetto: "Assurdo che il Governo porti avanti un'ingiustizia".(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:12:00 GMT)

“Tutto finito”. Michael Schumacher - la decisione che lascia increduli : Cinque anni da Meribel. Cinque anni da quel giorno di dicembre che ha strozzato il respiro in gola a milioni di fan e portato via per sempre Michael Schumacher. Sì perché c’è qualcosa peggiore della morte ed è il limbo in cui il campione tedesco, sette volte campione del mondo in Formula 1, è precipitato. Voci, parole, indiscrezioni e tante, troppo chiacchiere. Forse è per questo che una delle persone storicamente più vicine a Michael ha deciso ...

Gazzelle annuncia l’uscita di “Tutta la vita” - inedito che anticipa il nuovo album : La canzone potrai ascoltarla dal 14 settembre The post Gazzelle annuncia l’uscita di “Tutta la vita”, inedito che anticipa il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

“Tutta nuda - a letto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse arrivano anche le foto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, ...

Madonna pensa che la musica pop di oggi sia “Tutta uguale” : La Regina ha detto la sua The post Madonna pensa che la musica pop di oggi sia “tutta uguale” appeared first on News Mtv Italia.