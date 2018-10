: • News • #Trump: Kavalnaugh, dimostrata innocenza - Cyber_Feed : • News • #Trump: Kavalnaugh, dimostrata innocenza -

"Ogni uomo è innocente finché non vienela sua colpevolezza e la tuaè stata". Così il presidentedurante la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca per il giuramento di Brett Kavanaugh come giudice della Corte Suprema degli Usa. "Mi voglio scusare con Kavanaugh e la sua famiglia per le sofferenze alle quali sono stati sottoposti",ha attaccatoriferendosi alle accuse di molestie sessuali rivolte contro il giudice da tre donne."E' stata superata ogni decenza",ha aggiunto il presidente(Di martedì 9 ottobre 2018)