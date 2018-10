Trump - Fed troppo veloce su tassi : Non abbiamo un problema di inflazione'', ha affermato il presidente americano, tornando ad attaccare la Fed per la sua politica di rialzi graduali dei tassi di interesse. Trump precisa di non aver ...

SPY FINANZA/ I trucchi di Fed e Trump per tenere la crisi lontana dagli Usa : impossibile che la Fed decida di sfidare il Presidente e la logica economica alzando i tassi. A meno che non ci sia dietro una sottile strategia.

La Fed va avanti e non cede a Trump : Alcuni studi hanno infatti stimato che sono necessari tagli dei tassi di almeno 300 punti per contrastare fenomeni recessivi e riportare l'economia sul binario della crescita. In ogni caso, nulla è ...

Wall Street : ieri seduta in calo con banche - Dj -0 - 4% - - Trump critica stretta Fed : Se il pressing Usa si tradurra' in un periodo lungo di tariffe doganali e in un mondo protezionistico, ha avvertito, l'economia statunitense ne risentira'. Il tutto si e' aggiunto alle parole del ...

Trump ancora contro Fed : 'non contento del rialzo dei tassi' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime per l'ennesima volta l'insoddisfazione per la decisione della Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi. "Non sono contento - ha detto - che ...

Fed alza i tassi e apre a nuove strette. Scoppia polemica con Trump : ' 'L'economia americana è forte, la disoccupazione è bassa e i salari sono in aumento. Tutti questi sono segnali buoni, ma questo non significa che tutto è perfetto: non tutti gli americani godono ...

Fed - Trump : 'sfortunatamente' tassi alzati - 'non sono contento' : New York, 26 set., askanews, - Ancora una volta il presidente americano, Donald Trump, ha espresso il suo disappunto nei confronti della normalizzazione della politica monetaria della Federal Reserve. ...

Trump nomina Liang nel board della Fed : 9.07 Il presidente Donald Trump ha nominato l'economista Nellie Liang membro del board della Federal Reserve. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La Liang,economista del Brookings Institute,è stata direttrice della divisione per la stabilità finanziaria della Fed, deputata a mitigare i rischi del settore.La divisione che guidava nella banca centrale Usa era stata creata nel 2010, dopo la crisi di Wall Street del 2008. Se il Senato confermerà la ...

I grandi alleati di Trump fanno patti di immunità con i federali : Roma. Ieri il New York Post, che spesso si fa notare per le copertine brillanti contro il presidente americano Trump, è uscito con una prima pagina che imita i tabloid scandalistici venduti nei supermercati: “Cosa c’è nella cassaforte?”, chiede a caratteri cubitali accanto a una fotografia di Donald

Dollaro in caduta dopo l'attacco di Trump alla Federal Reserve : 2 Il presidente americano Donald Trump non manca mai di movimentare la scena politica ed economica mondiale. L'ultima uscita è avvenuta la scorsa settimana, quando ha accusato per l'ennesima volta Cina ed Europa di manipolare le proprie valute svalutandole ovviamente e criticato apertamente la Federal Reserve, cioè la Banca centrale americana, per la politica di rialzo dei tassi di riferimento sul Dollaro, in atto ormai da un paio ...

Fed ignora critiche Trump : prossima stretta a settembre : Indifferente alle critiche avanzate dal presidente Usa Donald Trump, la Federal Reserve tira dritto sulla strada della politica restritttiva inaugurata nel dicembre del 2015, ed è pronta ad un nuovo rialzo dei tassi di interesse, la terza del 2018, nel mese di settembre. Una mossa, ampiamente attesa dal mercato e ...

Fed al test di indipendenza - Trump contro il rialzo dei tassi - Corriere della Sera - : Da venerdì a domenica, si terrà a Jackson Hole, Wyoming, il simposio annuale dei banchieri centrali di tutto il mondo. Probabilmente quella sarà l'occasione per riuscire a decrittare i segnali da ...