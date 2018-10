Trump accetta dimissioni Haley | lascia a fine anno

Lascia Nikki Haley. Trump accetta le dimissioni dell'ambasciatrice Usa all'Onu : Lascia "a fine anno" l'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley, Donald Trump ha accettato le sue dimissioni. La notizia, diffusa dai principali siti americani, è stata seguita da un incontro alla Casa Bianca fra i due. "Mi ha detto circa sei mesi fa che voleva prendersi una pausa", ha detto Trump, "ha fatto un lavoro fantastico", ha proseguito. Il successore all'Onu sarà nominato "nel giro di due o tre settimane". Lei ha spiegato che ...

ACCORDO FIRMATO TRA LE DUE COREE : KIM ACCETTA DENUCLEARIZZAZIONE/ Ultime notizie - Trump "fatta molta strada" : COREE, ACCORDO Kim-Moon su nucleare e missili. Ultime notizie, i due leader hanno FIRMATO l'intesa: prevista la chiusura permanente del sito di Yongbyon(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:42:00 GMT)

