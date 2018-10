Trucchi e Segreti di WhatsApp che forse non sapete

25 Trucchi Whatsapp : l’app di messaggistica senza più segreti : Whatsapp continua ad aggiungere nuove funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. È bene fare un controllo, anche ai più esperti, di ciò che è possibile fare con l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. Sono consigli o trucchi, se volete, che vi mostro per sfruttare al massimo le funzionalità dell’app per Android e che, in qualche caso, ...