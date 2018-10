Trovata morta in un canale di bonifica la donna scomparsa | è giallo

Era scomparsa da anni - Trovata morta mummificata presso casa di villeggiatura : Teramo - Il corpo mummificato, verosimilmente riconducibile a Marisa Cristante, classe 1932, residente a Pozzaglia Sabina (Rieti), è stato trovato vicino al letto in un appartamento di Martinsicuro (Teramo), dal personale della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. La scomparsa della donna risalirebbe ad anni fa e risultava agli uffici di polizia di Rieti ma, per assenza di ...

Maria Tonina Momilia - donna di 39 anni Trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

La giudice D’Alessandro Trovata morta in casa Firmò l’arresto di Spada : L’allarme dato dal figlio nel pomeriggio di sabato. L’ipotesi è che possa essere stata colta da malore, Mesi fa era stata nominata presidente della X Sezione penale del tribunale, da gip aveva seguito le inchiese s i clan sul litorale e il caso Tulliani

Udine - overdose di 'eroina gialla' : sedicenne Trovata morta nei bagni della stazione : Una ragazza di 16 anni, Alice Bros, è stata trovata morta nei bagni della stazione di Udine, uccisa da una overdose di "eroina gialla". A dare l'allarme un passante che ha notato il corpo della ...