Troppa vitamina A non fa bene alla salute | ecco perché non bisogna eccedere le dosi

meteoweb.eu

: Troppa vitamina A può aumentare il rischio di fratture ossee - Ilmiodiabete : Troppa vitamina A può aumentare il rischio di fratture ossee -

(Di martedì 9 ottobre 2018) LaA è unaessenziale, importante per numerosi processi biologici, come la crescita, la vista, l’immunità e il funzionamento degli organi. I nostri corpi non sono in grado di produrreA ma una dieta sana che includa carne, latticini e verdure dovrebbe essere sufficiente a mantenere il fabbisogno nutrizionale del corpo. Alcune prove suggeriscono che le persone che assumono integratori diA potrebbero essere esposte ad un maggior rischio di danni alle ossa. Studi precedenti condotti su roditori hanno dimostrato che una dose eccessiva diA (equivalente a 13-142 volte la dose giornaliera raccomandata negli umani) provochi una riduzione dello spessore delle ossa e un aumento del rischio di fratture dopo solo 1-2 settimane. Ora, un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’University of Gothenburg e pubblicato su Journal of Endocrinology, ha ...