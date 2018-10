Trombosi venosa ed Embolia polmonare | cosa sono e come riconoscerle | i sintomi e le cause

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) ALT – Associazione per la Lotta allae alle malattie cardiovascolari – Onlus aderisce alla Giornata Mondiale per lacon l’obiettivo di informare sulle gravi conseguenze della. Il Word Thrombosis Day conta l’adesione di più di 1300 organizzazioni provenienti da 98 Paesi diversi, uniti per sensibilizzare sulledi morte delle malattie cardiovascolari da: Infarto del miocardio, Ictus cerebrale,delle vene e delle arterie eprofonda. “Laprofonda – spiega la presidente di ALT, Lidia Rota Vender – è la conseguenza di un Trombo che ostacola il passaggio del sangue in una vena, in qualunque parte del corpo. Può iniziare da piccole vene (nelle gambe, nel piede o nel polpaccio) ed estendersi a vene più grandi, dandoimportantigonfiore, dolore, incapacità di poggiare il piede ...