Trident X | la linea di PC da gaming che monta GeForce RTX e processori Intel di nona

eurogamer

(Di martedì 9 ottobre 2018) MSI annuncia i nuovi MSIX, la primadi PC desktop compatti a integrare un alimentatore SFX e l'ultima scheda grafica MSIRTX all'interno di un case di appena 10 litri di volume. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Creata per soddisfare anche le richieste dei professionisti del, che sono alla ricerca di PC in grado di offrire le prestazioni di gioco sempre ai massimi livelli, i nuoviX, grazie aiCore di 9a generazione serie K e alle nuove schede grafiche MSIRTX, sono in grado di offrire straordinarie performance in ogni ambito, dai giochi al videoediting.ICore di 9a generazione serie K, che MSI ha scelto per i suoiX, sono in grado di assicurare prestazioni fino al 50% superiori rispetto alla precedente generazione, assicurando ai gamer professionisti le migliori performance con i giochi ...