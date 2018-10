Tria | ' La manovra ha fondate ragioni | necessario abbassare i toni'

Tria spiega la manovra : coraggiosa - non irresponsabile. Dialogo con Ue : Affermando, inoltre, che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi". I divari ...

Manovra - Tria : governo agirà se spread dovesse superare 400 punti : Il governo farà quel che è necessario in caso di crisi finanziaria ma non ce lo aspettiamo', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante un'audizione alla Camera sulla Manovra.

Manovra - Tria : "Pensioni - il cambio è temporaneo" : Il ministro parla di "finestre specifice". Numeri confermati, deficit compreso, sulla futura legge di Bilancio. "Non è da irresponsabili, ma ha ragione Fico, bisogna abbassare i toni con la Ue"

Manovra - Tria : Italia chiede a Ue flessibilità su infrastrutture : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, confermando che nella legge di Bilancio saranno stanziati 15 miliardi di investimenti pubblici aggiuntivi, in aggiunta ai 'quasi 6 già previsti a ...

Manovra - Tria : “Le tasse scenderanno già nel 2019 - entro il 2021 il debito diminuirà al 126 - 7%” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che la Manovra porterà crescita e l'abbassamento del debito pubblico al 126,7% entro il 2021. Tria garantisce che le tasse scenderanno già nel 2019 con "la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019", che verrà confermato con 5,5 e 4 miliardi anche nel 2020 e 2021.Continua a leggere

Manovra - Tria : deficit strutturale tornerà a scendere con Pil a livelli pre crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che le manovre di riduzione del deficit non sono riuscite finora a ridurre il rapporto debito/pil.

Manovra - Tria : "Abbassare i toni con l'Ue" : ... solo attraverso una strategia che abbia al centro la crescita dell'Economia è possibile avviare un percorso chiaro di riduzione del rapporto debito/Pil. Per tale ragione il governo sentita la ...

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...