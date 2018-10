: FQ-Trapani, inserisce nel computer chiavetta usb contenente esplosivo. Ispettore di polizia perde tre dita… - paolocoa : FQ-Trapani, inserisce nel computer chiavetta usb contenente esplosivo. Ispettore di polizia perde tre dita… - AnsaSicilia : Chiavetta Usb esplosiva, agente ferito a Trapani. Dispositivo elettronico era diretto ad un avvocato | #ANSA - FRANCESC0PAGANO : RT @AnsaSicilia: Chiavetta Usb esplosiva, agente ferito a Trapani - Sicilia -

Undi Polizia è rimastoper l'esplosione di un piccolo ordigno nascosto in una chiavetta Usb. L'ispettore ha inserito la pennina in un pc e questa è esplosa, provocandogli gravi ferite alla mano sinistra: l'uomo ha perso tre dita. La chiavetta era stata recapitata per posta a un avvocato trapanese, che insospettito l'aveva consegnata per un controllo alla polizia.(Di martedì 9 ottobre 2018)