Trapani | chiavetta usb esplosiva inviata ad un' avvocata Ultime notizie | poliziotto perde

Esplosivo nella chiavetta Usb a Trapani - agente ferito gravemente a una mano : Stava inserendo una chiavetta Usb in un computer quando è rimasto gravemente ferito a una mano. L'oggetto, infatti, secondo i primi accertamenti conteneva Esplosivo. Vittima dell'incidente un ispettore della polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto. L'oggetto era contenuto in un plico inviato a un avvocato. Insospettitosi il legale lo ha consegnato alla polizia. All'agente sono saltate tre dita della mano sinistra.