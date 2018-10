Trame | Una Vita | Cayetana rivela la sua identità ai vicini | Adela fugge dal convento

Il Paradiso delle Signore daily : anticipazioni Trame dal 15 al 19 ottobre 2018. Una decisione difficile per Andreina e Vittoria : Eccoci arrivati alle trame de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni che vanno da lunedì 15 ottobre a venerdì 19. Vediamo di scoprire cosa succede ai protagonisti di questa meravigliosa soap opera incentrata su Umberto Guarnieri, a cui presta il volto Roberto Farnesi e Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni trama puntate dal 15 al 19 ottobre 2018 Andreina, che si scopre non essere ...

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e Trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Trame - Il Segreto : Emilia uccide il generale Perez De Ayala con una coltellata : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:20 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di autunno annunciano che Emilia si vendichera' del generale Perez De Ayala. La locandiera, infatti, meditera' un piano per uccidere il padre di Tomas con la complicita' di Fè e Alfonso. Una Vita: Alfonso e Emilia voglio eliminare Simon Perez De Ayala Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Teresa, contrariamente al parere di Ursula, è pronta a rivelare a tutti la propria identità per dare il colpo di grazia a Cayetana, ma prima decide di parlare con Fabiana e le rivela di sapere che le due sono madre e figlia. Cayetana si dispera vedendosi incapace di fermare la sua marcia verso il patibolo; Fabiana promette che non la lascerà mai sola. Superata ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dall’8 al 13 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018: Adela confida a Simon di aver avuto anche lei un grande amore osteggiato dal padre. Il giovane si offre di aiutarla a rintracciare l’amato, ma lei rifiuta stizzita. Antoñito accetta di investire in borsa i risparmi dei domestici; Victor, venuto a saperlo, lo rimprovera e lo mette in guardia. Celia offre a Simon un posto come maggiordomo e assistente, ma Felipe ...

Trame Una Vita : Rosina e Donna Susana scoprono che Ursula ha una figlia : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta, messa alle strette da Blanca, deciderà di presentarla ai vicini come sua figlia. Una scoperta che sconvolgerà Donna Susana e Rosina, ignare del passato in sanatorio della piccola Dicenta. Una Vita: l'arrivo di Blanca, Ursula tenta di uccidere Jaime Blanca Dicenta entrerà in scena nel corso delle puntate di metà ottobre di Una Vita. Tutto ...

Trame - Una Vita : Arturo paga un complice per far credere a Simon che Elvira sia morta : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Arturo Valverde temera' che Simon scopra la verita' su Elvira. Per tale ragione comprera' un complice così che racconti al maggiordomo che la figlia è veramente deceduta nella sciagura marittima. Una Vita: Maria Luisa scopre che Elvira è viva Nel corso delle puntate di novembre di Una Vita, i fan apprenderanno cos'è realmente accaduto ad Elvira. ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 6 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: I domestici vogliono festeggiare San Paolino alla maniera di Cabrahigo e all’unanimità propongono di bruciare un fantoccio con le sembianze di Ursula, la più odiata del quartiere. Antoñito si prodiga per aiutare Lolita a trovare il cappello adatto all’occasione; Trini sospetta che fra i due ci sia qualcosa ma Lolita nega. Lolita continua a negare che ci ...

Una Vita - Trame : Ursula accusa Lolita di essere stata umiliata per colpa sua : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di novembre, svelano che Ursula Dicenta organizzera' una vendetta contro i vicini di Acacias 38, in particolare Lolita. La serva, infatti, sara' accusata di aver pianificato il linciaggio della nuova dark lady durante la festa di carnevale ad Acacias 38. Una Vita: Ursula linciata dai vicini di Acacias ...

Trame - Una Vita : Maria Luisa rivela a Simon che la figlia di Arturo non è morta : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in programma ad ottobre su Canale 5 [VIDEO], svelano che Maria Luisa e Victor faranno una scoperta sconvolgente. La coppia, infatti, apprendera' che la figlia di Arturo Valverde non è morta nel naufragio della Gran Victoria, tanto da svelarlo a Simon Gayarre. Una Vita: Simon dimentica Elvira tra le braccia di Adela Simon Gayarre tornera' ad essere il protagonista delle prossime puntate di Una ...

