Tra Micheal e Leslie tornano gli uragani in Atlantico

(Di martedì 9 ottobre 2018) Una pausa di quasi 1 mese dal famoso uragano Florence (impattato come cat1 nella Carolina del Sud) adesso riprende la genesi di vaste tempeste atlantiche. Abbiamo l’uraganoche passato da Cuba come cat1 arriverà domani nella Florida come cat3 mentresi dirigerà come tempesta tropicale nel weekend sulla penisola Iberica. Vediamo nel dettaglio entrambi L’uraganominaccia la Florida Tale uragano ha gia’ passato Cuba con forza cat1(la minima con venti tra venti da 119 a 153 km/h) portando allagamenti e circa 20 vittime. Il sistema però si sta intensificando e adesso si rivela avere venti sostentuiti sui 155km/h(quindi cat2) con raffiche maggiori, mentre risale il Golfo del Messico in direzione della Florida centro-occidentale. immagini satellitari di poco fa Come vediamo dalla grafica della Noaa l’uraganodomani arriverà in Florida ...