Tom Dumoulin verso un clamoroso addio | l’olandese saluta la Sunweb?

Mondiali di ciclismo - Tom Dumoulin : 'Sono un uomo distrutto' : I Mondiali di ciclismo di Innsbruck hanno sancito il passaggio di consegne tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis sul trono iridato della prova a cronometro. L'attesa sfida diretta tra i due campioni si è conclusa con la vittoria schiacciante di Dennis, protagonista di una corsa di straordinario livello tecnico. Al contrario, Dumoulin non è mai apparso in buona condizione: non è riuscito a spingere con grande incisivita', dando l'impressione di un ...

Mondiali di ciclismo : Tom Dumoulin contro Rohan Dennis nella prova a cronometro : La prima parte dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck, quella dedicata alle prove a cronometro, si avvia alla conclusione. Mercoledì 26 settembre il programma delle gare contro il tempo si chiude con i professionisti, impegnati su una distanza di 52.5 km. Il campione in carica Tom Dumoulin si presenta come il principale favorito, anche se Rohan Dennis è uscito bene dalla Vuelta Espana, in cui ha vinto entrambe le cronometro. L’Italia non ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sfida a due nella cronometro maschile. Rohan Dennis contro Tom Dumoulin : Tutto pronto per la prima grande sfida per quanto riguarda gli elite uomini al Mondiale di Ciclismo di Innsbruck. In attesa della durissima prova in linea di domenica 30 settembre, domani è in programma la cronometro. sfida contro il tempo che vedrà uno scontro diretto tra i due grandissimi favoriti della vigilia: Rohan Dennis prova a fare lo scalpo al campione in carica Tom Dumoulin. Percorso Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso ed i favoriti della cronometro maschile ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso e le favorite della cronometro maschile ...

Tom - ti scappa ancora? La divertente gag di Dumoulin - finge di andare in bagno nello stesso posto in cui si fermò al Giro [VIDEO] : Tom Dumoulin esilarante: l’olandese della Sunweb si prende gioco di se stesso con un divertentissimo video Che ridere con Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb ha dato dimostrazione di sapersi prendere gioco di se stesso. Dumoulin, ieri, si allenava per le strade italiane, proprio lì dove lo scorso anno è passato il Giro d’Italia. Impossibile, per l’olandese, non far riaffiorare ricordi… esilaranti: Dumoulin, ...

Giro di Germania 2018 - Maximilian Schachmann vince la seconda tappa! Battuto Tom Dumoulin - Geraint Thomas si stacca : seconda tappa pirotecnica al Giro di Germania 2018 con un finale molto insidioso e un epilogo inatteso: a vincere la Bonn-Trier (196 km su percorso impegnativo) è stato il tedesco Maximilian Schachmann che in una volata a quattro ha sconfitto lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Merida, fresco trionfatore al Binck Bank Tour) e l’olandese Tom Dumoulin che è tornato in gara dopo i secondi posti conquistati al Giro d’Italia e al Tour de ...

Giro di Germania 2018 - Maximilian Schachmann vince la seconda tappa! Battuto Tom Dumoulin - Thomas si stacca : seconda tappa pirotecnica al Giro di Germania 2018 con un finale molto insidioso e un epilogo inatteso: a vincere la Bonn-Trier (196 km su percorso impegnativo) è stato il tedesco Maximilian Schachmann che in una volata a quattro ha sconfitto lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Merida, fresco trionfatore al Binck Bank Tour) e l’olandese Tom Dumoulin che è tornato in gara dopo i secondi posti conquistati al Giro d’Italia e al Tour de ...