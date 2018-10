Tina Turner | Il mio inferno con Ike | le botte | le umiliazioni Il sesso? Una

Tina Turner - gli abusi di Ike Turner e l’amore di Erwin Bach : ‘Mi ha donato un rene’ : “La prima notte di nozze mi costrinse a vedere un sex show”. Tina Turner parla dell’ex marito Ike Turner in un’intervista a You Magazine a pochi giorni dall’uscita del suo libro Tina Turner: My Love Story. La star del R&B, 78 anni, racconta che poco dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’ nel 1962 a Tijuana in Messico, Ike, produttore, musicista e fondatore del gruppo ‘Ike & Tina ...

La confessione choc di Tina Turner "Stavo morendo - mi ha salvato…" : "Stavo morendo, poi mio marito Erwin mi ha donato un rene e mi ha salvato la vita". La confessione choc è di Tina Turner, che si è raccontata a cuore aperto nel libro "My Love Story".Pagine pregne di intimità, nelle quali la cantate americana racconta per esempio di quando pensò di togliersi la vita per le violenze dell"ex marito Ike Turner: "Ho pensato di suicidarmi, perché mi sembrava l"unico modo per sfuggire alla sua violenza". E così una ...

Tina Turner - lo struggente addio al figlio suicida : 'Resterà per sempre il mio bambino' : Quella di cui vi stiamo per parlare è un'altra di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia. Purtroppo, il figlio di Tina Turner, nome d'arte di Anna Mae Bullock, famosissima cantante svizzera e di origine statunitense, infatti, si è tolto la vita a soli cinquantanove anni di eta'. Inutile dire come il tragico evento abbia colpito particolarmente la madre che, infatti, ha voluto esprimere tutto il suo dolore tramite un post ...

Tina Turner - il doloroso addio al figlio suicida : “ll mio momento più triste come madre" : La cantante ha condiviso sui social la foto di lei che getta in mare una rosa rossa dopo aver disperso le ceneri del figlio...