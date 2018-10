Thales Alenia Space contribuisce a ritorno missione da Marte

La missione su Marte continua : Thales Alenia Space contribuisce alla missione di ritorno dei campioni marziani sulla Terra : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi due contratti di studio* con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di uno studio congiunto ESA-NASA sulla missione internazionale Mars Sample Return. Quest’ultima missione sul Pianeta Rosso ha lo scopo di riportare sulla Terra campioni dalla superficie di Marte. Rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione del Sistema Solare, nella sua ...

Commissione Ue sceglie Thales Alenia Space per risposta a emergenze : Roma, 8 ott., askanews, - Thales Alenia Space, joint venture Thales, 66%, e Leonardo, 33%,, si è aggiudicata un contratto della Commissione Europea per sviluppare e costruire una stazione di terra ...

La Commissione Europea utilizzerà la tecnologia avanzata di Thales Alenia Space per rispondere ai segnali di emergenza : Thales Alenia Space, joint venture Thales (66%) e Leonardo (33%), si è aggiudicata un contratto della Commissione Europea per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa per tracciare i satelliti GNSS* in orbita terrestre media sull’isola di La Reunion (Dipartimento francese nell’oceano indiano). La stazione di terra riceverà e processerà segnali di pericolo dal radiofaro a 406 MHz dei satelliti MEO tracciati e li trasmetterà alla ...

Thales Alenia Space partner di OHB per PLATO : Thales Alenia Space lancia il nuovo programma PLATO dell'Agenzia Spaziale Europea. Il nuovo contratto, siglato con OHB, è finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili, ...

Thales Alenia Space : contratto scoperta e osservazione esopianeti : Roma, 4 ott., askanews, - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales, 67%, e Leonardo, 33%, ha annunciato di aver siglato oggi un contratto con OHB System AG per il nuovo programma dell' Agenzia ...

Thales Alenia Space : siglato contratto per Plato - per la scoperta e l’osservazione di esopianeti : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) ha annunciato di aver siglato oggi un contratto con OHB System AG per il nuovo programma dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars). OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. Plato sarà la terza missione scientifica di classe media (M3) nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar ...

Marte - Missione ExoMars : Thales Alenia Space consegna con successo un elemento chiave - renderà possibile la navigazione del rover : Thales Alenia Space nel Regno Unito consegue una milestone importante con la consegna dei Modelli di volo IMU ad Airbus Defence and Space nel Regno Unito che saranno integrati sul rover di ExoMars, il progetto di cooperazione internazionale tra ESA (Agenzia Spaziale Europea) e Roscomos (Agenzia Spaziale russa). L’Unità di misura inerziale (IMU) progettata da Thales Alenia Space nel Regno Unito è stata consegnata per essere integrata nell’ambito ...

Esa sceglie Thales Alenia Space per supporto dati satelliti : Roma, 18 set., askanews, - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, per la fornitura di operazioni, manutenzione e ...

ESA sceglie Thales Alenia Space per il supporto nell’elaborazione dei dati raccolti dai satelliti di osservazione terrestre Sentinel 2A e 2B : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la fornitura di operazioni, manutenzione e servizi di aggiornamento per il Payload Data Ground Segment (PDGS) che supporta i satelliti di osservazione della Terra, Sentinel 2A e 2B. Il contratto di servizio ha un valore di 29 milioni di euro, per il periodo compreso tra maggio 2018 e dicembre ...

Thales Alenia Space costruirà i moduli della stazione orbitale lunare : Thales Alenia Space ha firmato con l'Agenzia Spaziale Europea, nell'ambito del programma Lunar Orbital Platform , contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per ...

Nuova stazione tra Luna e Terra : accordo fra Esa e Thales Alenia Space per i primi moduli : Un'altro passo verso la Nuova stazione spaziale cis-Lunare e di nuovo con una marcata presenza della tecnologia italiana: Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha ...

Thales Alenia Space firma contratti con Esa : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver firmato i contratti con l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, per gli studi di fase A/B1 di due elementi della ...