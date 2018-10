Tg2 | «Inconvenienti tecnici | ci scusiamo in anticipo» L’edizione delle 13 viene

davidemaggio

(Di martedì 9 ottobre 2018) Tg2 “Ciinper gliche potrebbero verificarsi“. La giornalista Nadia Zicoschi ha messo le mani avanti e, in apertura dell’odierna edizione del Tg213, ha annunciato che la messa in onda del notiziario sarebbe stata a rischio. Così è stato. Un inconveniente al sistema di messa in onda ha infatti compromesso il regolare svolgimento del telegiornale, che è stato interrotto con quasi dieci minuti di. “Questo giornale andrà probabilmente in onda in forma ridotta per alcuni problemi, ve lo diciamo in, che stanno compromettendo il nostro sistema della messa in onda. Cidunque inper gliche potrebbero verificarsi“. Così l’anchorwoman della testata diretta da Ida Colucci ha aperto quest’oggi il telegiornale, iniziato con le ultime dal Fondo ...