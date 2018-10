Tennis | WTA Linz 2018 | Camila Giorgi supera in due set Pauline Parmentier e accede al

WTA Tianjin – Esordio ok per Pliskova : la Tennista ceca supera Lepchenko al terzo set : Vittoria all’Esordio nel WTA di Tianjin per Karolina Pliskova: la tennista numero 6 al mondo supera Varvara Lepchenko in 3 set Esordio con vittoria per Karolina Pliskova nel primo turno del WTA di Tianjin. La tennista ceca stecca nel tie-break del secondo set, ma si impone nel terzo periodo di gioco contro Varvara Lepchenko. Pliskova, attualmente numero 6 del mondo, ha vinto il match dopo 2 ore e 33 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 ...

Tennis - Ranking WTA (8 ottobre) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcune variazioni nel Ranking WTA del Tennis mondiale. La graduatoria è sempre guidata dalla rumena Simona Halep, giunta alla 33esima settima consecutiva di “dominio”.La 27enne di Costanza, lontana però dai campi per un problema alla schiena, vede avvicinarsi la danese Caroline Wozniacki, vittoriosa nel torneo di Pechino. Wozniacki distante, quindi, 931 punti da Simona. Alle loro spalle Angelique Kerber (terza) e Naomi Osaka ...

Tennis - Simona Halep non si opera : “ci sarò alle WTA Finals” : Tennis, Simona Halep ci sarà alle prossime WTA Finals, la Tennista romena ha parlato della propria condizione fisica Tennis, Simona Halep tira un sospiro di sollievo ed annuncia la sua presenza alle prossime WTA Finals. Parlando a News.ro, giornale romeno, la Halep ha rivelato: “non dovrò operarmi fortunatamente, dunque sarò pronta per le WTA Finals. Sto facendo trattamenti e fisioterapia, per un’altra settimana sarò lontana ...

WTA China Open – Naomi Osaka incontenibile : la Tennista nipponica lascia a Collins appena un game! : Naomi Osaka liquida Danielle Rose Collins in poco meno di un’ora e accede agli ottavi del China Open: la tennista nipponica lascia appena un game all’avversaria Stato di forma eccezionale quello di Naomi Osaka. La tennista nipponica, fresca vincitrice degli US Open, fa impazzire il pubblico del China Open con un successo strepitoso su Danielle Rose Collins, numero 37 del ranking femminile, arrivato in poco meno di un’ora. Impiega ...

WTA China Open – Osaka liquida Diyas in poco più di un’ora : esordio da applausi per la Tennista nipponica : Vittoria in scioltezza per Naomi Osaka all’esordio nel China Open: la tennista nipponica supera Zarina Diyas in poco più di un’ora Basta 1 ora e 9 minuti a Naomi Osaka per ottenere una vittoria convincente nell’esordio del China Open. La tennista nipponica, fresca vincitrice a sorpresa degli US Open, ha liquidato con semplicità la kazaka Zarina Diyas, imponendosi in due set con il punteggio di 4-6 / 3-6. Al secondo turno del torneo cinese, ...

Tennis - ranking WTA : Halep sempre al comando nonostante i problemi fisici : Tennis, ranking WTA: Simona Halep resta in testa al seeding, Camila Giorgi prima delle italiane Sono diverse le variazioni nella top-ten mondiale del ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, è in vetta per la 32esima settimana consecutiva con 8.061 punti, ben 2.451 di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Terza Angelique Kerber mentre risale in quarta posizione Petra Kvitova, e fa un passo avanti anche Elina ...

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis - Wta Premier 5 di Wuhan : la finale sarà Sabalenka-Kontaveit : Aryna Sabalenka e Anett Kontaveit si giocheranno la finale del torneo Wta Premier 5 di Wuhan Aryna Sabalenka raggiunge Anett Kontaveit al torneo Wta Premier 5 di Wuhan (cemento, montepremi 2.746.000 dollari). La bielorussa, numero 20 del ranking mondiale, sconfigge per 7-6 (7-2), 6-4, in un’ora e 25 minuti di gioco, l’australiana Ashleigh Barty, numero 17 Wta e 16esima testa di serie. Tra Kontaveit e Sabalenka non ci sono ...

WTA Wuhan – Disastro Pliskova! La Tennista ceca irriconoscibile : Wang fa l’impresa : Karolina Pliskova sconfitta ai sedicesimi di finale del WTA di Wuhan: Qiang Wuhan firma l’impresa davanti al pubblico di casa Continua il 2018 fatto di alti e bassi di Karolina Pliskova. La tennista ceca, che ha iniziato la settimana da numero 7 del ranking WTA, scavalcando Osaka, grazie al successo sulla giapponese nella finale del WTA di Tokyo, non è riuscita a ripetersi sul cemento del WTA di Wuhan. Forse colpa della stanchezza residua, ...

Tennis - WTA Wuhan : avanzano Wozniacki e Kerber : Wozniacki e Kerber hanno superato i rispettivi ostacoli al Dongfeng Motor Wuhan Open, torneo cinese dal montepremi di 2.746.000 dollari Nessun problema per Caroline Wozniacki e Angelique Kerber che accedono agli ottavi di finale del ‘Dongfeng Motor Wuhan Open’ (cemento, montepremi di 2.746.000 dollari) in corso a Wuhan, in Cina. La danese Wozniacki, numero 2 della classifica mondiale, ha eliminato 6-4, 6-1, in un’ora e 25 ...

Tennis - WTA Wuhan 2018 : Camila Giorgi ko al primo turno contro Aleksandra Krunic. L’azzurra sconfitta in tre set : Camila Giorgi esce subito di scena a Wuhan (Cina). L’italiana è stata sconfitta al primo turno dalla serba Aleksandra Krunic (n.63 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in in 2 ore e 6 minuti di partita. La Tennista nostrana ha pagato dazio per i troppi errori commessi (11 doppi falli) non trovando mai la giusta continuità nel proprio gioco e favorendo l’avversaria, pronta ad approfittarne. Nel primo set l’azzurra è ...

WTA Wuhan – Ostapenko ko all’esordio : la Tennista lettone sconfitta da Gavrilova al primo turno : Jelena Ostapenko eliminata all’esordio nel WTA di Wuhan: la tennista lettone si arrende a Daria Gavrilova al primo turno del torneo cinese Finale di stagione amaro per Jelena Ostapenko. Dopo il ko al secondo turno a Tokyo, la tennista lettone inanella un altro brutto risultato, subendo una cocente eliminazione al primo turno del WTA di Wuhan. La tennista lettone, attualmente scivolata fuori dalla top 10 (12ª WTA), è stata sconfitta ai ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

