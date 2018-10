Temptation Island Vip 2018 | ultima puntata | le coppie al falò di confronto finale

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ La coppia a un passo dall'addio (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, si sono lasciati?. Il ragazzo vuol capire fino a che punto la fidanzata si stia spingendo con Andrea Cerioli. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari / Sono in una profonda crisi - si sono lasciati? (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Temptation Island VIP 2018 - QUARTA PUNTATA/ Coppie e diretta : addio tra Sossio e Ursula - Valeria e Patrick? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018 ultima PUNTATA, Coppie e diretta: chi tra Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga si dirà addio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:45:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo / La coppia è sempre più in crisi - si lasceranno? (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia è sempre più in crisi e rischia seriamente a lasciarsi. Stasera potrebbe esserci un altro duro confronto. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:19:00 GMT)

Gossip Temptation Island - Lara e Michael sono tornati insieme? Lei spiazza tutti : Michael e Lara di nuovo insieme? Il Gossip su Temptation Island 2018 Quali sono gli ultimi Gossip di Temptation Island 2018? Quelli che riguardano l’ex coppia Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Nonostante il reality show sia finito da alcuni mesi, la curiosità su questi due ragazzi si è tutt’altro che affievolita. Dopo l’esperienza televisiva, […] L'articolo Gossip Temptation Island, Lara e Michael sono tornati insieme? ...

Temptation Island Vip 2018 - puntata speciale a Uomini e Donne/ Video : Sossio fuori di testa per la "sposina" : Temptation Island Vip, coppie e news. È davvero amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri ? Le rivelazioni dell'amica della showgirl Paola Caruso(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Francesco Chiofalo attacca Selvaggia dopo le accuse per Temptation Island Vip : Lenticchio risponde a Selvaggia Roma dopo le accuse per Temptation Island Vip Tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma è di nuovo scontro! Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Lenticchio aveva lanciato accuse all’altro a causa della sua partecipazione a Temptation Island Vip nei panni di tentatore. Non si è visto molto Lenticchio nelle clip del […] L'articolo Francesco Chiofalo attacca Selvaggia dopo le accuse per Temptation ...

Francesco Chiofalo era fidanzato durante Temptation Island Vip? Le accuse al tentatore e la sua replica sui social : Francesco Chiofalo e la sua integrità dentro Temptation Island Vip messi in dubbio da Selvaggia Roma: le accuse dell’ex fidanzata del tentatore e la replica del romano Francesco Chiofalo dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha rotto con l’ex fidanzata e si è rifatto una vita. Il personal trainer ha partecipato quest’estate anche alle registrazione del reality nella sua versione Vip, ...

Chi è Andrea Cerioli - ex gieffino e tronista - tentatore di Temptation Island : Andrea Cerioli è senza dubbio uno dei volti più amati di Temptation Island, già conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello. Classe 1989, Andrea è nato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ed ha raggiunto il successo grazie a Maria De Filippi. Il suo esordio in tv è arrivato a Uomini e Donne, dove il giovane modello è approdato per corteggiare Ramona Amodeo. All’epoca la ...

Chi è Desirèe Maldera - ex di Temptation Island e star di Instagram : Tentatrice di Temptation Island, star di Instagram, ma soprattutto figlia di un noto calciatore: Desirèe Maldera è uno dei nuovi volti di Domenica Live. Classe 1992 è la figlia di Aldo Maldera, giocatore di calcio molto popolare negli anni Settanta e Ottanta, che ha militato nel Milan, nel Bologna, nella Roma e nella Fiorentina, vincendo ben due scudetti e prendendo parte anche alla Nazionale Azzurra. Conosciuto dai tifosi con il soprannome di ...

Sossio a Temptation Island Vip : un commento di Gianni Sperti esalta il pubblico : Sossio a Temptation Island Vip: Gianni Sperti non vede l’ora di incontrare l’Aruta nello studio di Uomini e Donne Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda l’8 ottobre, Maria De Filippi mostra un filmato riguardante Sossio e Ursula a Temptation Island Vip. Il pubblico di Canale 5 non ha […] L'articolo Sossio a Temptation Island Vip: un commento di Gianni Sperti esalta il pubblico proviene da Gossip ...

Andrea Zenga contro Alessandra a Temptation Island Vip : “Non prendermi in giro” : Anticipazioni Temptation Island: il falò di Andrea e Alessandra Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip assisteremo al falò di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, che formano una delle coppie più amate di questa edizione. Sono stati infatti i protagonisti di episodi che hanno fatto molto chiacchierare. Vi abbiamo riportato tante anticipazioni su Andrea e Alessandra […] L'articolo Andrea Zenga contro Alessandra a Temptation ...

Temptation Island Vip 2018 - la puntata speciale ci sarà. Ecco quando e dove : Gli ascolti di Temptation Island Vip 2018 hanno convinto tutti e nonostante le smentite iniziali , il programma di Simona Ventura dovrebbe avere la sua puntata speciale . Domani sera ci sarà ultimo ...

Temptation Island Vip - puntata speciale giovedì 11 ottobre : tutte le anticipazioni : Temptation Island Vip, una puntata extra scoppiettante Quella di giovedì 11 ottobre sarà una puntata speciale di Temptation Island Vip. Andrà in onda alle 14.45 su Canale 5 e occuperà lo spazio dedicato a Uomini e Donne. Ciò significa insomma che Maria De Filippi accoglierà in studio non i protagonisti del Trono Classico ma quelli […] L'articolo Temptation Island Vip, puntata speciale giovedì 11 ottobre: tutte le anticipazioni proviene da ...