Tecnologia | partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made

meteoweb.eu

: RT @InfoProNetwork: IAM Platform Curated Retweet: Via: - ItaliaStartUp_ : RT @InfoProNetwork: IAM Platform Curated Retweet: Via: - InfoProNetwork : RT @InfoProNetwork: IAM Platform Curated Retweet: Via: - optoi_sensors : RT @optoi_sensors: Da leggere quest'intervento di Nicola Battisti, direttore tecnico di #Optoi Microelectronics, su eLynx ELS22 sensore di… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Da una parte il gruppo e-con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambitosmart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri,robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altrache ha innovato il mercato presentando la primatascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industriain Italy, hanno ora stabilito un percorso congiunto per l’evoluzione dei nuovi prodotti siglando unache, nel corso dei prossimi due anni, consentirà addi proseguire il proprio programma strategico di crescita. Un legame che ha fondamento non solo nellama che prossimamente si svilupperà anche dal punto di vista societario. Dalle ricerche di e-nel campoHuman Drone Interface e degli algoritmi cognitivi, e dalla loro applicazione alle ...