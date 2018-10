Technology for All 2018 | 100 relatori di altissimo livello | oltre 1 200 visitatori

Technology for All 2018 : l’importanza dei droni dei vigili del fuoco nelle emergenze : L’impiego dei droni si sta rivelando molto utile nei soccorsi per le catastrofi naturali e le grandi emergenze. E’ quanto dimostreranno i vigili del fuoco domani 4 ottobre nell’intervento al convegno inaugurale di “Technology for All 2018”, il forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city, che si svolgerà fino a venerdì 5 presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) a Roma (via del ...

Technology for All 2018 : sondaggi high-tech per controllare le mura aureliane : Droni, georadar e laser scanner spieranno lo stato di salute delle mura aureliane di Roma. Queste sofisticate apparecchiature saranno utilizzate mercoledì 3 ottobre in un “workshop sul campo” organizzato nell’ambito di “Technology for All 2018”, il forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city. L’evento – giunto alla quinta edizione – si svolgerà a Roma dal 3 al 5 ottobre prossimi ...

'Daremo il via a una cabina di regia per la ricerca'. L'annuncio del ministro Bussetti al Technology Forum di The European House Ambrosetti -... : "Abbiamo visto come in Italia, oggi, la scienza e la ricerca stiano raggiungendo davvero livelli molto alti, inoltre sta crescendo il numero giovani preparati, disposti ad avviare iniziative ...

Technology for All 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l’addestramento del personale di soccorso. E poi geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro di “Technology for All 2018”, il forum dedicato ...

IBM - Information Technology : offerte di lavoro a Roma e Milano : Sta infatti cercando nuovo personale, in Italia, da aggiungere ai 380mila dipendenti in tutto il mondo. Le offerte riguardano principalmente Milano e Roma, con il candidato ideale che dovrà aver già ...