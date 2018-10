Tatuaggi da best friends

vanityfair

(Di martedì 9 ottobre 2018)dadadadadadadadadadaMentre pare che Justin Bieber abbia promesso alla sua neo-sposa Hailey Baldwin che coprirà ilo dedicato all’ex fidanzata Selena Gomez, lei – ex stellina Disney, oggi cantante sulla cresta dell’onda – ha di recente postato su Instagram uno scatto al fianco della sua migliore amica di sempre, Courtney Barry, immortalando i lorogemelli. Un numero 4 – condiviso anche con altre amiche di vecchia data – e, solo per loro due, il numero 1 disegnato sul fianco, per ricordarsi vicendevolmente che sono la persona più importante, l’una per l’altra. Una vera e propria dichiarazione d’affetto, che non è nuova al ...