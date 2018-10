Taranto | padre getta bimba dal balcone | “coma profondo” Ultime notizie | come si è

Taranto - in gravissime condizioni la bambina di 6 anni lanciata dal balcone dal padre : Ill 49enne è stato arrestato e i carabinieri stanno ascoltando i parenti: alla base della follia la separazione con la moglie e la perdita della patria potestà. La figlia è in Rianimazione con traumi alla testa e al torace

