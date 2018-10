Taranto | bimba giù da balcone | l' avvocato del padre | non lo difendo

Taranto - padre getta bimba dal balcone : “coma profondo”/ Ultime notizie - come si è salvato il fratello 14enne : Taranto, padre getta la figlia di 6 anni dal balcone nel quartiere Paolo VI: "in coma profondo". Ultime notizie, ecco come si è salvato il fratellino 14enne. Tra preghiere e sciacalli(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Taranto - gravissime le condizioni della bimba di 6 anni che il padre ha lanciato dal balcone : La piccola è stata sottoposta ieri a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono ancora disperate: ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma facciale e lesioni al torace estremamente gravi. Il fratello di 14 anni, accoltellato alla gola, recupererà in due settimane.Continua a leggere

Dramma a Taranto : morta la bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere

