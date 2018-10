Taekwondo | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | nuova doppietta russa nelle finali

oasport

(Di martedì 9 ottobre 2018) Si sono concluse nella notte italiana ledi altre due categorie di peso che hanno assegnato medaglie nelalle: come accaduto ieri, la Russia porta a casa entrambi gli ori rafforzando il primato nel medagliere generale. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini. Nella categoria fino a 49 kg femminile nellassima vittoria risicata dellaElizaveta Ryadninskaya, che batte per 17-16 la statunitense Anastasija Zolotic: decisiva l’unica penalità inflitta alla nordamericana. Medaglie di bronzo per la cinese cao Zihan, sconfitta sempre di misura dallain semifinale (6-5) e per la sudcoreana Lee Yeji, battuta dall’americana per 21-11. Nella categoria fino a 66 kg maschile nellassima il russo Georgii Popov batte per 33-26 il sudcoreano Kim Kangmin, ...