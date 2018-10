Svelata l' intera mappa di Fallout 76

eurogamer

(Di martedì 9 ottobre 2018) I Bethesda Game Studios sono noti per la creazione di enormi sandbox che ospitano centinaia di ore di attività e, quando fu annunciato all'E3 che ladi76 sarebbe stata quattro volte più grande di quella di4, sapevamo che sarebbe stata dannatamente enorme, ma ora possiamo vederla noi stessi.Di recente, GameSpot ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato lacompleta del gioco e, sebbene non venga riportato alcun luogo con precisione, ci fornisce un'idea delle dimensioni e di alcuni dei punti di riferimento che visiteremo.Ultimamente sono emerse tantissime notizie sull'atteso gioco, compresi video gameplay, come i primi 40 minuti che vi abbiamo proposto nella giornata di ieri.Read more…