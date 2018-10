Sudano replica a Patuanelli | regole uguali anche per madre Taverna

romadailynews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Roma – “La faccia tosta del capogruppo 5 Stelleha dell’incredibile. Levalgono per tutti,per i congiunti di Paola. Sentir parlare di accanimento ignobile, un movimento che in questi anni ha infangato chiunque, spesso alimentando fake news, fa ridere. Che ladi una vicepresidente del Senato possa aver perso i titoli per essere assegnataria di una casa popolare, e’ una cosa ovvia”. Lo afferma la senatrice Pd Valeriaina quanto dichiarato dal capogruppo dei 5 stelle Stefano. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.