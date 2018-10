Strasburgo approva la riduzione delle emissioni auto del 40% entro il 2030

laragnatelanews

(Di martedì 9 ottobre 2018) E’ statata dal Parlamento Europeo, a, una risoluzione per ridurre ledi CO2 nell’atmosfera, del 20%il 2025 e del 40% al. A partire dal, ladovrà essere del 40% una percentuale superiore del 10% rispetto a quanto proposto dalla Commissione preposta. Tutto per rientrare negli obiettivi didei gas serra sottoscritti dall’Unione europea con gli Accordi di Parigi che prevedono per ilun taglio 35,3% dei rilascio di gas serra del settore trasporti, unico settore che presentain crescita rispetto al 1990 e responsabile del 15% della CO2 emessa nel Vecchio Continente. La proposta per divenire definitiva deve passare ancora il vaglio del Consiglio e della Commissione. Le casemobilistiche spingono per una trattativa e un più lento adeguamento e applicazione di quanto in via di ...