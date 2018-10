Storie in 60 | La prima casa in 3D fatta di riso e terra

“La prima volta” – Le Storie della terza puntata di domenica 7 ottobre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della terza puntata di domenica 7 ottobre 2018. ...

Leggi razziali - non solo Arpad Weisz : le Storie degli atleti espulsi dal fascismo (10 anni prima) in un doc proiettato a Pisa : Arpad Weisz, l’allenatore dell’Inter che vinse lo scudetto a soli 34 anni, un record ancora imbattuto. Leone Efrati, il pugile costretto a salire sul ring per divertire gli aguzzini di Auschwitz. Raffaele Jaffe, l’allenatore del Casale, ucciso nel campo di concentramento in Polonia. Erno Erbstein, in fuga dalle Leggi razziste di Mussolini, scampato a un campo di lavoro, che la morte la troverà nel 1949, a Superga, col resto del Grande ...

“Nonno - mi racconti una fiaba?” : in arrivo la prima raccolta di Storie della buona notte nata dai racconti a viva voce dei Senior italiani : 1/12 ...

Maurizio Mattioli - la moglie morta dopo 7 anni di sofferenza. Piange a Storie Italiane : «Lei avrebbe preferito finirla prima» : Maurizio Mattioli , ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, scoppia a Piangere rivedendo le immagini della moglie , deceduta nel 2014 a seguito di un grave incidente stradale e dopo ...

Quante Storie 2018-19 | prima puntata in diretta : CLICCA QUI' PER AGGIORNARE LA diretta12:25 | Corrado Augias apre la prima puntata sottolineando gli ascolti buoni dell'anno scorso e delle repliche mandate in onda questa estate. Si riparte!12:28 | L'argomento è il cristianesimo, Augias manda in onda un filmato della durata di circa 1 minuto con alcuni estratti della vita di Papa Francesco, in studio è presente lo storico Alberto Melloni che tratta gli atteggiamenti del pontefice.prosegui la ...

Le Storie Italiane di Eleonora Daniele tornano con 30 minuti in più e uno studio raddoppiato. Guarda in anteprima : Eleonora Daniele - Storiie Italiane Tornerà puntuale domani alle 10 su Rai 1, ma quest’anno potrà beneficiare di trenta minuti in più (lun-ven, dalle 10 alle 11.30) e di un raddoppio. Eleonora Daniele ci porta a Saxa Rubra nello studio di Storie Italiane che per la stagione 2018/2019 -assente Elisa Isoardi, migrata agli studi Dear – Fabrizio Frizzi per La Prova del Cuoco- occuperà lo studio 3 nella sua interezza. Il programma, visto ...

