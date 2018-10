Stime Pil troppo ottimistiche Sul Def un' altra bocciatura

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : « Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L' Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Conte nute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Def - Upb : Stime Pil troppo ottimistiche : 21.02 Il nuovo deficit programmatico della nota di aggiornamento al Def 2018 "incorpora una maggiore spesa per interessi rispetto alle previsioni tendenziali dovuto all'aumento dello spread con gli altri Paesi Ue registrato nei mesi recenti che, tra il 2018 e il 2021, raggiunge complessivamente i 17 mld (0,9 punti percentuali di Pil)". Questo il calcolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Si ritiene che non sia possibile validare le ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : « Stime sul Pil troppo ottimistiche» : L' Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Italia nell'occhio del ciclone : Fmi taglia Stime Pil - vola lo spread : Tag: crescita fmi manovra pil spread Tria Per approfondire FMI taglia le stime dell'economia Italia na L'FMI taglia le stime di crescita sull' Italia Economia Italia na a passo di gambero: Confindustria ...

Confindustria rivede al ribasso le Stime del Pil : Confindustria rivede al ribasso le stime del Pil per l’Italia nel 2018 e nel 2019. Secondo il capoeconomista Andrea Montanino, il prodotto interno lordo italiano si fermerà "all'1,1% nel 2018 e allo 0,9% nel 2019", ossia in ribasso dello 0,2% rispetto alle stime di giugno e la colpa è da ricercare prevalentemente nell’incertezza causata dall’attuale governo, anche se una parte importante la gioca anche l’aumento dello spread. Secondo quanto ...

Lo spread vola a 315 punti : ai massimi da aprile 2013 Tria : «Abbassiamo i toni con la Ue». Fmi taglia le Stime Pil : Il differenziale ancora in salita ai massimi da aprile 2013 . Il ministro dell’Economia: «Abbassare i toni con la Ue»

