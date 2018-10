Star Trek | Discovery | nel trailer della seconda stagione c’è Spock

Star Trek : DISCOVERY - Un ospite inatteso per il guardiamarina Tilly... : Carissimi lettori, ben ritrovati con una nuova anteprima di STAR TREK: DISCOVERY! Non stiamo parlando della seconda stagione, ancora in lavorazione, ma di un piccolo assaggio che precederà l'arrivo dei nuovi episodi, chiamato Short TREK. Il primo mini-episodio, "Runaway", sbarcherà oggi su CBS All Access e come vedrete dall'immagine di copertina, sarà incentrato sul guardiamarina Sylvia Tilly, interpretata da Mary Wiseman, la quale si troverà in ...

Il poster ufficiale della seconda stagione di Star Trek : Discovery : ... Discovery è disponibile sul servizio streaming di Netflix, la seconda stagione sarà probabilmente composta da 13 episodi, ed andrà in onda negli Usa su CBS All Access , nel resto del mondo sarà ...

Astronomia - il pianeta 'Vulcano' di Star Trek esisterebbe davvero : Il pianeta dei cosiddetti vulcaniani, della celebre saga fantascientifica di Star Trek, nata dalla genialita' del regista Gene Roddenberry, potrebbe esistere davvero. La notizia, che ha davvero del clamoroso, è stata data da alcuni astronomi della Florida, coordinati dall'astrofilo Jian Ge. Gli straordinari risultati della loro ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il pianeta ha una massa ...

Ricordate il pianeta del signor Spock di Star Trek? Esiste davvero : Ricordate il pianeta del signor Spock di Star Trek? Gli astronomi scoprono che Esiste davvero In molti sono cresciuti con spok guardando la serie televisiva statunitense di fantascienza Star Trek ideata da Gene Roddenberry nel 1964 e prodotta a partire dal 1966, come in molti ricorderanno il pianeta Vulcano, del signor Spock il vulcaniano, nel cui cielo brillano tre stelle ed è proprio dove la saga di Star Trek lo aveva immaginato. Gli ...

Scoperto dagli astronomi pianeta che ricorda Vulcano di Star Trek - : Gli astronomi hanno Scoperto una super-Terra" a breve distanza dal nostro pianeta, simile per dimensioni e caratteristiche a Vulcano, la mondo d'origine del signor Spock della celeberrima serie "Star ...

Star Trek BEYOND/ Su TV8 il film con Zoe Saldana (oggi - 17 settembre 2018) : STAR TREK BEYOND, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 17 settembre 2018. Nel cast: Zoe Saldana, Zachary Quinto e Simon Pegg, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Star Trek - La nemesi - Tv8/ Info streaming del film con Patrick Stewart (oggi - 27 agosto 2018) : Su Tv8 va in onda il film Star Trek - La nemesi, nel cast Patrick Stewart e Brent Spiner. Il film potrebbe rendere nervosi anche i più grandi appassionati della saga in questione.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Star Trek : DISCOVERY - La stagione 2 si svela al SDCC 2018! : Miei cari lettori, la seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY inizia a mostrarsi seriamente e lo fa in un panel ricco di novità al San Diego Comic Con 2018, in cui il cast e i produttori rilasciano delle nuove informazioni su quello che dovrebbe essere un passo più vicino al franchise che noi abbiamo imparato ad amare finora. Siete pronti per andare di nuovo dove nessuno è mai giunto prima?Eccovi il video del panel completo dedicato alla serie, ...