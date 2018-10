Sta bene Uccio | l' anziano 86enne scomparso con la sua Ape

"Star bene a scuola insieme : collaboriamo" : A questa prima occasione seguirà una seconda per il confronto su un tema di strettissima attualità, di cronaca persino, quale il rapporto tra " Le tecnologie e Internet: quando la rete diventa una ...

GF Vip 3 - Francesco Monte parla della mamma scomparsa : "Sono Stato superficiale - non le ho detto ti voglio bene" (video) : Francesco Monte a cuore aperto: dopo la rivelazioni sui sentimenti che ha provato in queste settimane nei confronti della sua ex Cecilia Rodriguez, il tarantino torna protagonista della terza diretta del Grande Fratello Vip 3 con una storia che ha reso lucidi gli occhi di tutti gli inquilini della casa, quella che lo lega alla mamma scomparsa. Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤#GFVIP pic.twitter.com/Pwa2hKhKBa — Grande ...

Hockey su piSta - Europei femminili Mealhada 2018 : Svizzera Italia 0-3. Inizia bene il cammino delle azzurre : L’Italia Inizia al meglio gli Europei femminili di Hockey su pista battendo all’esordio la Svizzera: a Mealhada, in Portogallo, si erge ad eroina della prima sfida delle azzurre Giulia Galeassi, autrice della tripletta che è valsa il 3-0 finale con cui sono state schiantate le elvetiche. Buona la prima anche per Massimo Giudice, all’esordio da commissario tecnico sulla panchina della nazionale Italiana, che ha dominato in lungo ...

Genova - proteStano gli sfollati. Antitrust : bene escludere Autostrade | : La ricostruzione non potrà però estromettere altri se non la società attualmente concessionaria. Residenti e commercianti intanto chiedono certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte, non elemosina". ...

F1 - Arrivabene difende Vettel dopo l’errore di Suzuka : “il contatto con VerStappen? Seb Stava facendo il suo lavoro” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di Suzuka, concluso con un risultato non proprio esaltante per Vettel e Raikkonen Il week-end di Suzuka da dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in teSta. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C’è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

TenniStavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : inizia bene Matteo Mutti - sconfitta per Jamila Laurenti : iniziano con una vittoria ed una sconfitta le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha vinto la partita d’esordio, mentre Jamila Laurenti ha ceduto ad un’avversaria più quotata. I due scenderanno ancora in campo nella notte. Nel torneo di singolare maschile Matteo Mutti ha sconfitto il nordcoreano Kim Song Gun per 4-0 (11-6, 11-6, 11-6, 11-5) nel Gruppo C, dove ...

Il giornaliSta Jamal Khashoggi è morto - ma non si sa bene dove e quando. Scambio di accuse Turchia-Arabia Saudita : Il giallo del giornalista scomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita. Jamal Khashoggi, 59 anni, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, ...

Serie A - De Sisti : «Fiorentina? Sta facendo molto bene» : FIRENZE - "La Fiorentina ? Abbastanza bene finora, forse molto bene. Una squadra molto giovane, qualcuno non ha nemmeno la barba, hanno buona gamba, buona tecnica, un allenatore che vive intensamente ...

Statalizzazioni. Per battere il populismo - è meglio cercare altrove. Parola di Debenedetti : È vero, nel breve arco di cinque anni, dall'avere la presenza dello Stato più grande che in qualsiasi altra economia occidentale, siamo passati a vincere l'Oscar delle privatizzazioni. Ma rimanendo "...

Chirurgo opera bambino insieme al suo orsetto/ Foto - Jackson (8 anni) e il peluche Little Baby Stanno bene : Chirurgo opera bimbo insieme al suo orsetto. Foto, una favola che diventa virale: “Come potevo dire di no?”. Una splendida storia ci giunge dal Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:32:00 GMT)

MotoGp – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbaStanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...

F1 - Pagelle GP Giappone 2018 : Hamilton non sbaglia mai - Bottas “in ufficio” - Vettel agrodolce - bene VerStappen - Raikkonen anonimo - Alonso desolante : Non passerà certo alla storia della Formula Uno il Gran Premio del Giappone 2018, ma diversi spunti li ha assolutamente regalati. Andiamo a vedere chi, oltre al quasi quinto campione del mondo Lewis Hamilton, si è meritato una buona pagella e chi, come Kimi Raikkonen, è stato rimandato. Pagelle GP Giappone 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 9: Vittoria disarmante. L’inglese domina a Suzuka dando la sensazione di non forzare mai. ...

F1 - Arrivabene a muso duro contro VerStappen : “senza certi piloti in piSta saremmo saliti sul podio” : Il team principal della Ferrari ha attaccato duramente il pilota della Red Bull, protagonista di due contatti con Raikkonen e Vettel E’ un Maurizio Arrivabene molto arrabbiato quello che appare davanti ai microfoni dopo il Gp del Giappone, il motivo è il comportamento tenuto in pista da Max Verstappen, colpevole secondo il team principal della Ferrari di aver rovinato la gara di Raikkonen e Vettel. Sotto osservazione i contatti ...