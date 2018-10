Spread si impenna a 316 punti | tasso sopra 3 | 7% | top dal 2013

Impennata Spread - ora come difendere i risparmi? : Se fosse soltanto l?Italia lo spettro dei mercati, non sarebbe un grande male, in fondo. Ma in un contesto di incertezza globale, con la guerra Usa-Cina, l?Impennata del dollaro che...

SPY FINANZA/ Impennata dello Spread - tutta colpa della Cina... : L'Impennata di ieri dello spread non ha quasi nulla a che fare con la bocciatura da parte dell'Ue del Def, spiega MAURO BOTTARELLI. Ma non c'è molto da rallegrarsi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La palla di neve partita dagli Usa (e pronta a diventare valanga), di M. BottarelliRIPRESA?/ Il “comandamento” della spesa utile all’economia, di M. Artibani

Lo Spread alle stelle impenna i mutui : Con il sali e scendi dello spread fra Btp e Bund e il ritocco al rialzo degli spread applicati ai mutui a tasso fisso con un incremento vicino allo 0,1%, chi ha già un mutuo o intende stipularlo teme ...

Spread - la nuova impennata ha già fatto la prima vittima : le banche italiane. Il caso del Monte dei Paschi di Siena : La bufera finanziaria che si è scatenata sui titoli italiani, oltre agli effetti diretti di cui si è diffusamente parlato (l’impennata dello Spread ruba risorse preziose a investimenti e servizi, rende meno sostenibile il debito pubblico, incide sui risparmi delle famiglie e sui costi di finanziamento di cittadini e imprese, eccetera eccetera), rischia di produrre delle conseguenze indirette quasi altrettanto dolorose e devastanti per la nostra ...

Borsa - Starace : da impennate Spread 'impatto negativo' : Mosca, 3 ott., askanews, - La recente impennata dello spread 'certamente non aiuta, è anzi negativa' e 'sia noi di Enel, sia in generale tutta la Borsa italiana, abbiamo avuto un impatto importante'. ...

Spread - con l'impennata l'Italia rischia stangata da 20 miliardi : l'impennata dello Spread rischia di vanificare buona parte dello stimolo sulla crescita su cui punta la maggioranza. Fino a undici miliardi in più è infatti il costo per le finanze pubbliche e quindi ...

Lo Spread impenna - divario Btp-Bund in tempo reale : ecco cosa sta succedendo : Il differenziale sfonda quota 300. Per il M5s è tutta colpa degli euroburocrati: "Lo spread non sta salendo a causa di un...

Manovra - si impenna lo Spread e crolla la Borsa : I mercati non gradiscono l'aumento del deficit al 2,4% deciso nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. crollano i bancari e riprende a correre anche lo spread tra i btp e i ...

Lo Spread s'impenna e i dazi mandano in tilt le Borse : Gioca un ruolo inoltre la politica interna, in attesa della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza con gli obiettivi 2019. In un tweet Luigi Di Maio scrive: 'La Francia per ...

Perché la nuova asta BTp rischia di far impennare lo Spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Moody's stanga il governo e fa impennare lo Spread : E ora anche per l'incertezza politica che ha portato l'agenzia a rinunciare, in attesa dell'aggiornamento del Def, alla revisione per il downgrade del rating Baa2 dell'Italia, prevista per il 7 ...

Spread - impennata d'agosto : Mentre la lira turca subisce l'ennesimo affondo e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parla di "assedio", sul mercato sale la tensione dei titoli di Stato italiani. Nella giornata di ieri a ...