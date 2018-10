Spread poco sotto i 300 punti all' avvio

Lo Spread poco sotto 300 Confindustria : "Crescita in calo" : A questo proposito il più deciso è il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il quale assicura che il deficit/Pil sarà del 2,4% nel 2019 ma poi è destinato a scendere "gradualmente" negli anni ...

Questa mattina lo Spread ha superato i 300 punti base (e poi è tornato un poco sotto) : Lo spread, il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e gli equivalenti tedeschi, Questa mattina ha superato brevemente i 300 punti base, prima di scendere intorno ai 295. È il livello più alto da quello raggiunto durante le