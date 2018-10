Spread e Borse |  perché il mercato non crede all’Italia

Lo Spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Borse europee chiudono in rosso - tonfo per Milano; Spread a 307 punti : Le Borse europee chiudono in rosso per i timori sul caso Italia. tonfo per Milano, maglia nera, che cede il 2,43% affossata dallo spread, tornato sopra quota 300. I mercati tremano per la manovra in ...

Spread apre in area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

Borse - come il robot trader «cavalca» il populismo e sfrutta lo Spread : Per cavalcare la turbolenza dei listini italiani gli algoritmi sfruttano, ad esempio, il differenziale lungo la curva dei rendimenti dei BTp. Gli stessi interventi di politici ed economisti sui social network sono spunti “appetitosi” per i software ...

Draghi a Mattarella : “Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo Spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

Borse - Milano ancora in rosso Citi : "Scontro con Ue?Spread a 350" : Un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, gli indici azionari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamento che andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it

Borse - Piazza Affari apre in leggero calo : -0 - 3. Spread in rialzo a 283 : Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Nel pre market cresce il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Lo Spread apre in rialzo a 283 punti base, con un rendimento del 3,35%. In chiusura ieri si era attestato a 280. L'articolo Borse, Piazza Affari apre in leggero calo: -0,3. Spread in rialzo a 283 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Draghi : non sottovalutare Spread e borse : 8.05 Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, mercoledì mattina il presidente della Bce, Draghi, è salito al Colle per incontrare il presidente della Repubblica, Mattarella, a cui ha rappresentato "i rischi cui andrebbe incontro l'Italia,nel caso in cui i mercati iniziassero ad accanirsi contro i titoli pubblici". "Draghi ritiene (e di sicuro al presidente ne avrà parlato) che nel governo italiano ci sia una forte sottovalutazione del ...

Borse - listini in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it

Borse - Piazza Affari rimbalza con le banche. Spread in calo : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Occhi sempre puntati sugli obiettivi dei conti pubblici italiani nel giorno della presentazione dell'aggiornamento al Def. Euro in rialzo, acquisti sui bancari...

