Spread | Credit Suisse | Quota 400 insostenibile per le banche

Pmi - dopo balzo Spread rischio credit crunch selettivo : Con difficoltà a effettuare investimenti e assumere personale e con effetti recessivi sull'intera economia italiana. A rischiare di più sono in particolare le pmi dei settori delle costruzioni e dell'...

MOODY'S TAGLIA STIME CRESCITA PIL ITALIA/ Ultime notizie - Angeloni (Bce) : “Spread pesa su credito e ripresa” : MOODY'S pessimista su CRESCITA ITALIA: STIME in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating TAGLIA le proprie previsioni per i prossimi mesi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:10:00 GMT)