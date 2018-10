Spread ancora su. Anche Piazza affari in affanno. Fmi : l'Italia crescerà meno : "Lincertezza politica e delle politiche" potrebbe mettere in fuga gli investimenti privati e "indebolire" la crescita Anche per l'impennata dello Spread spiega l'Fmi secondo il quale le passate ...

Ancora vendite sui titoli di Stato italiani - Spread a 313 punti base : Anche il ministro dell'Economia Giovanni *Tria , stamane in audizione sulla nota di aggiornamento al DEF alla Camera, ha espresso l'auspicio di un confronto costruttivo in Europa sulla manovra. In ...

Lo Spread parte in calo - poi riparte. Ancora male le banche : Lo spread tra il bund decennale tedesco e l'omologo Btp italiano, sale a 307 punti, a metà mattinata, dopo un avvio a quota 299,5 punti e dopo aver chiuso ieri a 307 punti. Il rendimento del decennale è al 3,630% il top dal febbraio 2014.La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, è in moderato rialzo dopo il tonfo di ieri, con il Ftse Mib in crescita dello 0,6% a 19.962 punti.Altra giornata complicata per il ...

Spread ancora oltre 300 punti. Borsa in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund torna a salire e sugli schermi Bloomberg supera di nuovo i 300 punti base, fino a 305, mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra la nota di aggiornamento al Def. Il rendimento del decennale italiano è al 3,59%. LEGGI ANCHE Def: Tria, anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5,5 e 4,4 ...

Spread ancora a 307 Tria : «Abbassare i toni con la Ue» : L'Italia si trova in una situazione di «ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi», ha detto ancora Tria. Piazza Affari apre ...

Spread BTP/Bund ancora a 300 punti base : Da notare che le *Commissioni Bilancio *esamineranno oggi il nuovo quadro macro-economico contenuto nell'aggiornamento del DEF, saranno auditi il ministro dell'Economia Giovanni Tria e rappresentanti ...

Borsa in rialzo - Spread sotto 300 Banche ancora con la febbre : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

L'Europa - i mercati e lo Spread. Non è ancora detta l'ultima. Parla Garonna : Ma non Paolo Garonna , docente di economia politica alla Luiss che non ci sta a buttare tutto a mare prima del tempo. Gli errori si fanno e si pagano, ma da qui a Parlare di tracollo, ce ne vuole. ...

Lo Spread arriva a 300. Ancora giù le banche : Lo spread tra Btp decennale e Bund tedesco di pari durata apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì e dopo un quarto d"ora dall"apertura della Borsa di Milano tocca quota 301, per poi scendere fino a 292.Anche questo lunedì sembra partire male. È una giornata difficile, l'ennesima sui mercati finanziari dopo il Def firmato dal governo gialloverde. Tanto che il rendimento del Btp decennale arriva al 3,58 ...

Borsa -1 - 30% - Spread ancora in rialzo : 18.06 Finale di settimana pesante a Piazza Affari. La seduta si è chiusa con l'indice Ftse-Mib in calo dell'1.30%. A trainare il ribasso ancora una volta i titoli del comparto bancario e finanziario. Perdite generalizzate, con Intesa che ha lasciato sul terreno oltre 3 punti. In picchiata anche il titolo della Juventus dopo le accuse di violenza sessuale contro Cristiano Ronaldo spread Btp/Bund ancora in rialzo intorno a quota 284.

Borse - Milano ancora in rosso Citi : "Scontro con Ue?Spread a 350" : Un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, gli indici azionari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamento che andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it

