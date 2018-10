ilfattoquotidiano

: Spese pazze Emilia-Romagna: una condanna per 62mila euro di francobolli - italianaradio1 : Spese pazze Emilia-Romagna: una condanna per 62mila euro di francobolli - italianaradio1 : Auto a noleggio, acquisti vari e omaggi. Dall’accusa di peculato per questi capitoli di spesa, finiti nell’inchiest… - Noovyis : Un nuovo post (Spese pazze Emilia-Romagna: una condanna per 62mila euro di francobolli) è stato pubblicato su Playh… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Auto a noleggio, acquisti vari e omaggi. Dall’accusa di peculato per questi capitoli di spesa, finiti nell’inchiesta della Guardia di Finanza sui rimborsi dell’assemblea legislativa – Ugo Mazza, capogruppo di Sinistra Democratica – Sel nella legislatura 2005-2010, è stato assolto. Ma il gup del tribunale di Bologna Grazia Nart lo hato a un anno e sei mesi in abbreviato, pena sospesa, per un’unica voce di spesa, circa, relativi all’acquisto di. Un impiegata del gruppo è stata invece rinviata a giudizio, con processo che comincerà a febbraio 2019. “Già nel corso delle indagini – spiegano i difensori dell’imputato, gli avvocati Alessandro Gamberini e Salvatore Tesoriero – è stata riconosciuta la piena legittimità di tutte leriferibili all’attività politico-istituzionale compiuta dal consigliere. All’esito del ...