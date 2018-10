Speciale Focus dedicato al Vajont | ecco quando

superguidatv

(Di martedì 9 ottobre 2018) Al, 55 anni dopo il disastro causato dall’omonima diga, èun nuovodi “” in onda martedì 9 ottobre, a partire dalle ore 23.15.: Analisi di un disastro su: Analisi di un disastro (Per non dimenticare)» ripercorre la storia della diga (un progetto nato negli anni Venti e realizzato nei ’60) attraverso due racconti incrociati: uno tecnico ed uno di chi ha vissuto in prima persona quei momenti. La parte specialistica è affidata a Giovanni Crosta della Facoltà di Geologia dell’Università Bicocca. Il professore spiega il disastro dal punto di vista della montagna: i prodromi del crollo, perché la frana ad un certo punto sia diventata ingovernabile e perché la montagna sia crollata in un blocco unico e non a strati, come era stato invece previsto. I testimoni diretti, tra cui Mauro Corona (all’epoca tredicenne), ricordano– alle ...