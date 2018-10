Spaccio di droga a Vittoria | arrestato Giovanni Piazzese

Milano - Busetti : unità cinofile contro lo Spaccio di droga davanti alle scuole : «Un protocollo che traccia un percorso interistituzionale. Praticamente lega ancora di più le Istituzioni nei confronti di alcuni temi come quello del consumo e spaccio di droga, legato ad azioni ...

Napoli. Traffico illecito e Spaccio di droga 14 arresti tra i Casella : Operazione antidroga dei Carabinieri di Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale

WhatsApp utilizzato per lo Spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocita' e la facilita' di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp [VIDEO], diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e ...

Spaccio di droga nel centro di Savona - sgominata banda di richiedenti asilo - : Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro provvedimenti di divieto di dimora, trenta denunciati. E' il bilancio dell'operazione "Piazza Pulita" condotta a Savona dalla Polizia di Stato e ...

Rugby - Sami Panico arrestato per Spaccio/ Roma - pilone Nazionale ai domiciliari : quasi 2kg di droga in casa : Rugby, Sami Panico arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente ai domiciliari, il pilone della Nazionale verso il processo per direttissima.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Roma. Arrestati due persone per Spaccio di droga : Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito, insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti di Roma hanno deciso di controllare il mezzo. E cosi hanno scoperto che l’uomo, un romano di 54 anni e la donna romana di 55 anni erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente ...

Tre arresti a Pozzallo per Spaccio di droga : Week end sicuro: lotta allo spaccio a Pozzallo. I carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio di droga. Mezzo chilo di marijuana in casa.

Spaccio a Buonabitacolo - arrestata una coppia con un 1 kg di droga in auto : Approfondimenti Spaccio ad Albanella: sorpreso mentre cedeva una dose di droga, arrestato 27 settembre 2018 Carabinieri in azione a Buonabitacolo: è stata tratta in arresto una coppia di Sapri per ...

Pamela Mastropietro : 3 nigeriani a processo per Spaccio di droga/ Ultime notizie - per Oseghale rito ordinario : Pamela Mastropietro: rinviati a giudizio i tre nigeriani per spaccio di droga. Innocent Oseghgale, unico accusato dell'omicidio, sarà processaro con rito ordinario.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Bari - Spaccio di droga e scippi : due in manette. Ladro preso dopo tre mesi grazie alle telecamere : Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un 31enne senegalese TRAWALLY Alasana, per il reato di detenzione ai fini della commercializzazione di sostanze ...

Roma : progetto ‘Scuole Sicure’ contro Spaccio droga : Roma – Il Campidoglio ha presentato il progetto “Scuole Sicure” per accedere ai fondi messi a disposizione dal varato dal ministero dell’Interno e destinate alle attivita’ di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici. Roma Capitale e’ beneficiaria di un finanziamento di oltre 724mila euro. In base alle indicazioni ricevute dai Municipi e dai gruppi ...

Torre Annunziata. Smantellata rete per lo Spaccio di droga : E’ stata disarticolata dai Carabinieri una rete per lo spaccio di droga. A scoprirla i militari della compagnia di Torre