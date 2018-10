Sostenibilità | premiato FaterSMART | ha brevettato la prima tecnologia al mondo in grado

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018), il progetto italiano che ha sviluppato elaalche consente di riciclare al 100% i prodotti assorbenti per la persona usati, ha vinto il Sodalitas Social Award per la categoria “Economia circolare, sharing economy e stili di vita sostenibili”. Si tratta del più autorevole riconoscimento assegnato in Italia a imprese che assumono la leadership per realizzare un futuro sostenibile, promosso da Fondazione Sodalitas e giunto alla 16ª edizione: quest’anno hanno preso parte alla gara 135 progetti presentati da imprese, pubbliche e private, di ogni dimensione e settore, che riguardano temi legati a giovani e scuola, pari opportunità, clima e stili di vita sostenibili, contrasto alle disuguaglianze e inclusione sociale. Il premio è stato consegnato oggi nel corso dell’incontro “Le imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile”, tenutosi presso ...