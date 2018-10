Sossio Aruta e Ursula Bennardo Lui | Mi dispiacerebbe uscire di qui a mani

Sossio Aruta e Ursula Bennardo / La coppia è sempre più in crisi - si lasceranno? (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo , la coppia è sempre più in crisi e rischia seriamente a lasciarsi. Stasera potrebbe esserci un altro duro confronto. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:19:00 GMT)

Sossio Aruta è uno “stro**o”? Tina Cipollari si sfoga : Tina Cipollari critica duramente Sossio Aruta di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un video inerente a ciò che succederà tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo domani sera nell’ultima puntata del reality show Temptation Island Vip. Come molti sapranno la situazione per la coppia è assai critica, e anche nel ...